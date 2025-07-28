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Трамп удивил причиной, почему не хочет вводить жесткие санкции против РФ
Трамп подчеркнул, что Путин должен заключить мирное соглашение с Украиной.
Президент США Дональд Трамп заявил, мол, не хочет вводить жесткие санкции против РФ, потому что "любит прекрасный русский народ".
Об этом он заявил журналистам во время двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Зачем ждать, если знаешь ответ. Это будут санкции, возможно, вторичные тарифы. Слушайте, я не хочу этого для России. Я люблю русский народ, прекрасный народ", - сказал президент США.
По его словам, ждать того, чтобы Путин согласился на мир с Украиной, дальше нет смысла. Трамп пригрозил России санкциями и напомнил, что россияне потеряли в Украине уже миллион человек.
"Слишком много людей умирает, это очень кровавая война", - добавил Трамп.
Как сообщалось ранее, инициатор ограничений, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил - он ожидает, что Сенат США будет продвигать двухпартийный законопроект по санкциям против страны-агрессорки. Политик отмечает, что «очень ценит» усилия президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение кровопролития в Украине. Впрочем, по его словам, «для этого нужны партнеры, готовые это сделать».