Трамп удивил реакцией на атаку БпЛА на Польшу: Сикорский ответил

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил мнение, что дроны РФ в Польше "могли быть ошибкой". Варшаве такое заявление не очень понравилось.

Об этом свидетельствует заявление главы польского МИД Радослава Сикорского.

"Нет, это не было ошибкой", - подчеркнул польский министр в комментарии под новостью о реакции лидера США.

Заметим, что реакция Трампа на налет российских беспилотников на Польшу не была мгновенной. Сначала он ушел от вопросов журналистов. Выходя из ресторана в Вашингтоне, президент США отказался комментировать первые сообщения о дронах РФ над Польшей.

Позже он заявил, мол, это "могло быть ошибкой": "Но, несмотря на это, я не доволен тем, что касается всей этой ситуации. Но, надеюсь, это скоро закончится".

Напомним, ранее сам Сикорский на фоне падения дронов в Польше заявил , что страна может столкнуться с более серьезными нарушениями своего воздушного пространства дронами РФ, чем произошедшие 10 сентября.

Заметим, глава МИД отмечал, что вторжение БпЛА длилось семь часов. Было зафиксировано 19 нарушений, часть дронов сбита. Обломки упали более чем за 300 миль вглубь польской территории. По его мнению, это была намеренная атака.

