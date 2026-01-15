ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1100
Время на прочтение
1 мин

Трамп удивил заявлением о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

Поездка спецпосланнико Трампа в Москву оказалась под вопросом после его последнего заявления.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не владеет информацией о возможном визите своих спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

Об этом Трамп сказал в интервью Reuters.

Как говорится в публикации издания, Трамп заявил, что ему ничего не известно о возможной предстоящей поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву, о чем накануне информировал Bloomberg.

Напомним, по информации Bloomberg, Уиткофф и Кушнер планируют визит в Москву в конце января для обсуждения мирного плана завершения войны в Украине.

Сейчас мирный план из 20 пунктов готов на 90%, однако территориальные вопросы, статус оккупированных земель и присутствие войск НАТО остаются ключевыми разногласиями.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к переговорам с посланниками Трампа. Министр отметил, что Кремль встретит их интерес с пониманием, если предложения будут носить серьезный характер и базироваться на договоренностях, достигнутых во время саммита в Аляске.

Дата публикации
Количество просмотров
1100
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie