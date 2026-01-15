- Дата публикации
Трамп удивил заявлением о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву
Поездка спецпосланнико Трампа в Москву оказалась под вопросом после его последнего заявления.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не владеет информацией о возможном визите своих спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.
Об этом Трамп сказал в интервью Reuters.
Как говорится в публикации издания, Трамп заявил, что ему ничего не известно о возможной предстоящей поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву, о чем накануне информировал Bloomberg.
Напомним, по информации Bloomberg, Уиткофф и Кушнер планируют визит в Москву в конце января для обсуждения мирного плана завершения войны в Украине.
Сейчас мирный план из 20 пунктов готов на 90%, однако территориальные вопросы, статус оккупированных земель и присутствие войск НАТО остаются ключевыми разногласиями.
Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к переговорам с посланниками Трампа. Министр отметил, что Кремль встретит их интерес с пониманием, если предложения будут носить серьезный характер и базироваться на договоренностях, достигнутых во время саммита в Аляске.