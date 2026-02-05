- Дата публикации
-
Категория
Политика
- Количество просмотров
- 756
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп удивил заявлением относительно "урегулирования конфликта" в Украине
Президент США неожиданно сообщил, что Россия и Украина почти достигли согласия.
В четверг, 5 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия близки к урегулированию «конфликта».
Такое заявление американского лидера прозвучало после завершения второго раунда переговоров в Абу-Даби с участием представителей США, Украины и России.
«Они [Россия и Украина] почти достигли этого», — неожиданно объявил Трамп.
При этом президент США не уточнил, в каких именно вопросах стороны приблизились к «урегулированию конфликта».
Накануне глава американского Госдепа Марко Рубио не был таким оптимистичным и сообщил, что самые сложные пункты возможного мирного соглашения между Россией и Украиной остаются нерешенными. Очевидно, он имел в виду территориальные вопросы.
Кроме того, российские СМИ сообщали, что Кремль выдвинул новое условие для окончания войны в Украине. Теперь Россия требует включить в потенциальный мирный договор международное признание Донбасса российской территорией.
Едва ли не единственным очевидным достижением переговоров в Абу-Даби стало то, что стороны договорились об обмене 314 пленными.
