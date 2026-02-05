Трамп удивил заявлением относительно "урегулирования конфликта" в Украине

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

В четверг, 5 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия близки к урегулированию «конфликта».

Такое заявление американского лидера прозвучало после завершения второго раунда переговоров в Абу-Даби с участием представителей США, Украины и России.

«Они [Россия и Украина] почти достигли этого», — неожиданно объявил Трамп.

При этом президент США не уточнил, в каких именно вопросах стороны приблизились к «урегулированию конфликта».

Накануне глава американского Госдепа Марко Рубио не был таким оптимистичным и сообщил, что самые сложные пункты возможного мирного соглашения между Россией и Украиной остаются нерешенными. Очевидно, он имел в виду территориальные вопросы.

Кроме того, российские СМИ сообщали, что Кремль выдвинул новое условие для окончания войны в Украине. Теперь Россия требует включить в потенциальный мирный договор международное признание Донбасса российской территорией.

Едва ли не единственным очевидным достижением переговоров в Абу-Даби стало то, что стороны договорились об обмене 314 пленными.

