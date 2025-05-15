ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1328
Время на прочтение
1 мин

Трамп уехал в "неизвестном направлении" после визита в ОАЭ: приедет ли в Стамбул

Его отказ назвать пункт назначения вызвал предположение на фоне переговоров Украины и России в Стамбуле.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп/ / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, куда отправится после завершения визита в Объединенные Арабские Эмираты — третью и последнюю остановку его ближневосточного турне.

Об этом пишет Sky News.

"Мы отправляемся завтра. Это почти как "пункт назначения неизвестен"", - сказал Трамп журналистам. По его словам, поступают приглашения из разных стран: “Нам звонят по телефону: “Вы можете быть здесь? Вы можете быть там?” Но мы, вероятно, вернемся в Вашингтон”.

Накануне высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, поскольку Владимир Путин решил не присутствовать лично. Однако сам президент избегает прямого ответа, действительно ли окончательно отменил визит в Стамбул.

Ранее Трамп заявил, что в вопросе урегулирования в Украине "ничего не произойдет", пока не состоится его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie