- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1328
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп уехал в "неизвестном направлении" после визита в ОАЭ: приедет ли в Стамбул
Его отказ назвать пункт назначения вызвал предположение на фоне переговоров Украины и России в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, куда отправится после завершения визита в Объединенные Арабские Эмираты — третью и последнюю остановку его ближневосточного турне.
Об этом пишет Sky News.
"Мы отправляемся завтра. Это почти как "пункт назначения неизвестен"", - сказал Трамп журналистам. По его словам, поступают приглашения из разных стран: “Нам звонят по телефону: “Вы можете быть здесь? Вы можете быть там?” Но мы, вероятно, вернемся в Вашингтон”.
Накануне высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, поскольку Владимир Путин решил не присутствовать лично. Однако сам президент избегает прямого ответа, действительно ли окончательно отменил визит в Стамбул.
Ранее Трамп заявил, что в вопросе урегулирования в Украине "ничего не произойдет", пока не состоится его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным.