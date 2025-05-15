Трамп уехал в "неизвестном направлении" после визита в ОАЭ: приедет ли в Стамбул

Президент США Дональд Трамп/ / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, куда отправится после завершения визита в Объединенные Арабские Эмираты — третью и последнюю остановку его ближневосточного турне.

Об этом пишет Sky News.

"Мы отправляемся завтра. Это почти как "пункт назначения неизвестен"", - сказал Трамп журналистам. По его словам, поступают приглашения из разных стран: “Нам звонят по телефону: “Вы можете быть здесь? Вы можете быть там?” Но мы, вероятно, вернемся в Вашингтон”.

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Накануне высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, поскольку Владимир Путин решил не присутствовать лично. Однако сам президент избегает прямого ответа, действительно ли окончательно отменил визит в Стамбул.

Ранее Трамп заявил, что в вопросе урегулирования в Украине "ничего не произойдет", пока не состоится его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным.