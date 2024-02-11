Трамп угрожает союзникам по НАТО: заявил, что будет поощрять РФ атаковать тех, кто мало платит

Дональд Трамп пригрозил союзникам США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства.

Бывший президент США Дональд Трамп, желающий переизбрания на второй президентский срок, заявил, что будет поощрять Россию атаковать кого-либо из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства.

Об этом пишет The Guardian.

В Белом доме назвали эти заявления "ужасными и бессмысленными". Трамп сделал это заявление в субботу во время предвыборного митинга в Конвее, штат Южная Каролина, накануне праймериз республиканских кандидатов в президенты.

Так, Трамп выразил опасения относительно помощи Украине, а также существования НАТО, альянса 31 страны, который США обязались защищать в случае необходимости.

В субботу Трамп заявил, что во время какой-то встречи в НАТО он сказал другому главе государства, что США под его руководством не будут защищать ни одну страну, которая является "преступником".

"Один из президентов великой страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не заплатим, и на нас нападет Россия, вы нас защитите?" "Я сказал: "Вы не заплатили, вы нарушители? Нет, я бы вас не защищал". На самом деле, я бы поощрял их делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны платить. Вы должны оплатить свои счета", — заявил Дональд Трамп.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, отвечая на вопрос о комментариях Трампа, сказал: "Поощрять вторжение в страны наших ближайших союзников со стороны кровавых режимов – это ужасно и ненормально, и это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны" .

После аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году страны НАТО договорились прекратить сокращение расходов, произведенных после Холодной войны, и перейти к выделению 2% своего ВВП на оборону к 2024 году.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп обеспокоил западных союзников, предупредив, что США под его руководством могут отказаться от своих договорных обязательств перед НАТО и станут на защиту только тех стран, которые выполнят установленный альянсом показатель в 2%.

По состоянию на 2022 год, по данным НАТО, семь из 31 страны-члена Альянса выполняли это обязательство по сравнению с тремя в 2014 годц. Вторжение России в Украину в 2022 году привело к увеличению военных расходов некоторых членов НАТО.

"Звучит так, будто Трамп поощряет Россию атаковать наших союзников по НАТО", — сказал Дэвид Корн, аналитик MSNBC.

Тем временем консервативный политический обозреватель Алисса Фара Гриффин заявила, что комментарии Трампа были "музыкой" для ушей российского президента-диктатора Владимира Путина.

Напомним, Трамп призвал не посылать помощь Украине и Израилю.

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