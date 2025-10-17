ТСН в социальных сетях

Политика
3
1 мин

Трамп угрожает уничтожить ХАМАС, если боевики не прекратят убивать людей в Газе

Президент США Дональд Трамп предупредил, что ХАМАС будет уничтожен, если его боевики не прекратят гражданские убийства в секторе Газа.

Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в сообщении в соцсети Truth Social предостерег группировку ХАМАС, заявив, что она будет уничтожена, если боевики продолжат убивать людей в Газе.

Позже, по сообщению CNN, Трамп уточнил, что американские войска не будут участвовать в новой военной операции, но подчеркнул, что «есть люди, которые находятся очень близко, очень рядом, которые сделают это очень легко, но под нашей эгидой».

Ранее в сообщении отмечалось, что боевики ХАМАС воспользовались перемирием, чтобы восстановить контроль над сектором Газа и расправляться с подозреваемыми в сотрудничестве с израильскими силами палестинцами.

Трамп в своих комментариях допускал возможность разрешить премьер-министру Израилю Биньямину Нетаньяху возобновить военные действия против ХАМАСа, если группировка откажется выполнять условия мирного соглашения.

Из материала также видно, что реакция на заявления и дальнейшие шаги еще нуждаются в подтверждении официальных партнеров и союзников, и ситуация в регионе остается напряженной.

Напомним, 13 октября, боевики ХАМАС передали представителям «Красного креста» первых израильских заложников, удерживаемых в Секторе Газы. Пока их семеро. Увольнение произошло после договоренностей о перемирии в Секторе Газы.

Представители МККК должны передать уволенных людей израильским силам безопасности. Вскоре они прибудут в Израиль, где встретятся со своими семьями.

3
