Трамп угрожает выйти из переговоров: The Times о давлении на Зеленского и принуждении к миру

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп грозится выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на собственную информацию.

"Как стало известно The Times, план президента Трампа позволит России сохранить оккупированные территории Украины "вырублен на камне", поскольку на президента Украины Владимира Зеленского оказывается все большее давление с целью заставить его согласиться на принудительный мир", - говорится в статье.

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По информации издания, Трамп считает, что украинский президент действительно не имеет выбора, кроме как подписаться под предложением специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа.

Предложение Белого дома, представленное Виткоффом Москве и Киеву, включало официальное признание Штатами контроля России над Крымом и де-факто признание контроля РФ над районами юга и востока Украины, захватившими ее войска после полномасштабного вторжения в 2022-м.

The Times отмечает, что американский президент считает, что украинская земля "была захвачена и не вернется".

"Соглашение на столе переговоров состоит в том, что оккупированная Россией территория останется оккупированной. Россия не собирается ее отдавать. Эта часть высечена на камне", - сказал источник, близкий к Виткоффу.

Авторы статьи подчеркиваю: в Вашингтоне считают, если Украина отклонит соглашение, "война будет продолжаться месяцами и, возможно, годами". В свою очередь Киев будет зависеть от Европы в финансировании и боеприпасах, отметил источник.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Украина и РФ близки к соглашению о прекращении войны.

Дата публикации 23:40, 25.04.25 Количество просмотров 24 Готовится мирное соглашение! Что предложат Украине?!