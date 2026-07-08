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Трамп указал «великого героя» в окружении Зеленского: кого имел в виду
Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре неожиданно выразил особую приверженность одному из членов украинской делегации.
Во время переговоров с Владимиром Зеленским в Анкаре президент США Дональд Трамп неожиданно тепло отозвался об одном из представителей украинской делегации — заместителе руководителя Офиса Президента, генерале Павле Палисе.
Об этом стало известно во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
«Вот один из моих любимых солдат», — сказал Трамп, указывая пальцем на Палису.
Американский лидер поинтересовался, все ли у украинского генерала, и вспомнил, что регулярно видит его на встречах.
«Он делает отличную работу. Большой герой», — добавил президент США.
Напомним, бригадный генерал Павел Палиса — заместитель руководителя Офиса президента. Ранее он возглавлял 93-ю отдельную механизированную бригаду Холодный Яр и руководил обороной Бахмута.