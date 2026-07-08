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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп указал «великого героя» в окружении Зеленского: кого имел в виду

Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре неожиданно выразил особую приверженность одному из членов украинской делегации.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Переговоры Зеленского и Трампа

Переговоры Зеленского и Трампа / © Associated Press

Во время переговоров с Владимиром Зеленским в Анкаре президент США Дональд Трамп неожиданно тепло отозвался об одном из представителей украинской делегации — заместителе руководителя Офиса Президента, генерале Павле Палисе.

Об этом стало известно во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

«Вот один из моих любимых солдат», — сказал Трамп, указывая пальцем на Палису.

Американский лидер поинтересовался, все ли у украинского генерала, и вспомнил, что регулярно видит его на встречах.

«Он делает отличную работу. Большой герой», — добавил президент США.

Павел Палиса

Павел Палиса

Напомним, бригадный генерал Павел Палиса — заместитель руководителя Офиса президента. Ранее он возглавлял 93-ю отдельную механизированную бригаду Холодный Яр и руководил обороной Бахмута.

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Дата публикации
Количество просмотров
1143
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