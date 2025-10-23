Трамп: Украина не использует американские ракеты

Дональд Трамп / © Getty Images

Во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп сказал, что США «не имеют отношения» к ракетным ударам , которые украинские силы наносят по российским военным целям.

По его словам, "Украина использует европейские ракеты", а Вашингтон контролирует только свое оружие.

«Они не используют наши ракеты. Они используют, я думаю, европейские ракеты или еще откуда-то, но не наши. И что они делают – я этого не контролирую. Но я контролирую наши ракеты. Они не стреляют нашими ракетами», – опытно сказал Трамп.

Напомним, Украина во вторник, 21 октября, уже применила предоставленную Британией крылатую ракету Storm Shadow, чтобы поразить российский завод в Брянске , производивший взрывчатку и ракетное топливо.