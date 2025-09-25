Трамп умывает руки от войны в Украине— The Atlantic

Дональд Трамп / © Associated Press

Вместо обещаний более активной поддержки Украине или большего давления на Россию президент США Дональд Трамп переводит ответственность на Европу и НАТО. Единственное, что он готов делать — продавать оружие союзникам, а это вряд ли изменит ситуацию.

Об этом пишет издание The Atlantic.

«Трамп, кажется, умывает руки от войны в Украине. Если раньше это угрожало больше Украине, чем России, то теперь он намекает, что уйдет и позволит Европе делать все, что она захочет. Например, отправить больше оружия Киеву и сбивать российские военные самолеты в воздушном пространстве НАТО», — отмечают журналисты.

По мнению издания, американскому лидеру свойственна одна черта — соглашаться с человеком, с которым он говорил последним.

«Поэтому его слова могут просто отражать недавние встречи с Зеленским и Макроном», — считают медиа.

Напомним, Трамп выступил с речью на открытии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Заявления Трампа были резкими в сторону РФ. Так, например, глава Белого дома заявил, что Россия ведет бессмысленную войну уже три с половиной года. В то же время настоящее военное государство должно было выиграть его меньше, чем через неделю. По мнению Трампа, столь скромные военные успехи не делают России честь. Трамп также добавил, что «они выглядят бумажным тигром».