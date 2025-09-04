Трамп устроил спор во время разговора с лидерами Европы и Зеленским — BILD

Встреча Владимира Зеленского и европейских лидеров с Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа. Фото иллюстративное

Во время сегодняшнего разговора с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским Дональд Трамп устроил спор.

Об этом пишет BILD.

По информации издания, Трамп обвинил европейцев в покупке российской нефти, что в свою очередь помогает российской военной машине. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен якобы попыталась возразить, заявив, что импорт нефти из ЕС значительно сократился после вторжения России в Украину.

В ходе разговора Трампу сообщили, что только Венгрия и Словакия импортируют нефть из России. По данным BILD, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф якобы обвинил Европу в покупке российской нефти через Индию.

Когда Трамп перевел разговор на тему санкций против России, были сделаны попытки согласовать общий подход с американским президентом: европейцы предложили в течение 48 часов направить своих представителей в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России. Однако согласился ли на это Трамп, остается непонятным.

В издании напоминают, что президент США неоднократно угрожал санкциями против России, если кремлевский диктатор Владимир Путин не захочет прекратить войну. Трамп пропустил несколько сроков, установленных Путину, не принимая никаких мер. По данным BILD, европейская сторона не ожидает, что глава Белого дома введет санкции против России даже после телефонного разговора в четверг.

Отметим, что информацию немецких журналистов косвенно подтвердил президент Зеленский. По результатам переговоров он заявил, что Трамп очень недоволен, что российскую нефть покупают Венгрия и Словакия.

Ранее президент Франции Макрон сообщил детали сегодняшнего телефонного разговора европейских лидеров с Дональдом Трампом.