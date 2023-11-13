Трамп утверждает, что еще до инаугурации урегулирует войну между Россией и Украиной – СМИ

Дональд Трамп рассказал о своих планах, если он вернется в Белый дом.

Об этом пишет АР.

Большую часть президентской кампании 2024 года доминировали многочисленные расследования бывшего президента Дональда Трампа и новые обвинения против него. Но до дня выборов осталось менее года, и Трамп доминирует в борьбе за номинацию от республиканцев и уже изложил широкий набор политических целей, если он выиграет второй срок.

Его идеи и даже вопросы, на которых он больше всего сосредотачивается, кардинально отличаются от предложений президента Джо Байдена. Если планы Трампа будут реализованы, они будут означать драматическую реформу правительства, пожалуй, более значимую, чем в его первый срок. Его президентство, особенно первые дни, было отмечено хаосом, внутренними дрязгами и волной наспех написанных указов, быстро отмененных судами.

Трамп утверждает, что еще до инаугурации он урегулирует войну между Россией и Украиной. Это включает, по его словам, прекращение "бесконечного потока американских сокровищ в Украину" и обращение к европейским союзникам с просьбой возместить США расходы по восстановлению запасов.

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Непонятно, будет ли он настаивать, чтобы Россия вывела войска с территории Украины, которую она захватила во время войны.

Трамп заявил, что будет поддерживать Израиль в его войне с ХАМАСом и поддерживать усилия Израиля уничтожить боевиков. Он говорит, что будет продолжать "фундаментально пересматривать" цель и миссию НАТО.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия. Также он в очередной раз заверил, что завершит войну в Украине через 24 часа и заставит Зеленского и Путина заключить соглашение.

По мнению Трампа, Украине нужно было "отдать" РФ свои территории.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что через 24 минуты сможет объяснить Трампу, что тот не сможет прекратить войну между Россией и Украиной за 24 часа в случае своего переизбрания.

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