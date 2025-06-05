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Трамп увлекся атакой дронов СБУ по России, но боится эскалации — Axios
В то же время, Трамп выразил обеспокоенность, что такие действия могут спровоцировать Кремль на жесткий ответ и усложнить его усилия по прекращению войны между РФ и Украиной.
Президент Дональд Трамп в частных разговорах выразил восторг атакой украинских беспилотников на российские военные объекты, которая произошла в выходные.
Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники, приближенные к президенту.
«Довольно сильно», — так, по словам одного из собеседников, Трамп прокомментировал операцию СБУ.
Другой добавил: «Он считал это крутым». Источник из команды Трампа сравнил атаку с тем, как «чихуахуа наносит реальный вред большой собаке».
Впрочем, у президента США есть и серьезные беспокойства. Он боится, что такие операции могут вызвать жесткий ответ Кремля и усложнить его инициативу мирных переговоров.
«Мы хотим, чтобы эта война окончилась. Но если Путин в ответ „сходит с ума“, — это большой вопрос», — отметил один из приближенных к Трампу собеседников.
Российский лидер Владимир Путин, по словам Трампа, якобы уже пообещал ответный удар.
«Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к миру», — сказал Трамп об их последнем звонке.
Источники в Белом доме также подтверждают, что Трампа беспокоит, в частности тот факт, что под удар попали дальнобойные бомбардировщики — важный элемент российского ядерного сдерживания.
«Это очень опасный момент», — подчеркнул американский чиновник.
Напомним, 1 июня Украина совершила масштабную атаку дронами на стратегические аэродромы в тылу России. Беспилотники, запущенные непосредственно из грузовиков, припаркованных вблизи автозаправок, поразили сразу несколько ключевых авиабаз.
По данным, были атакованы четыре военных аэродрома — «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая», где базировалась российская стратегическая авиация, которая систематически наносит удары по мирным украинским городам. В результате операции был поврежден или уничтожен 41 самолет, что составляет примерно 34% всего флота стратегических бомбардировщиков РФ.
После удара замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что решение об ответе лежит на Министерстве обороны РФ. Также он обвинил Украину в попытке сорвать второй раунд мирных переговоров в Стамбуле, однако, по его словам, встреча таки состоялась, потому что Москва «проявила выдержку».
Военный аналитик Дмитрий Снегирев назвал операцию СБУ ощутимым ударом по возможностям России. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в результате атаки враг потерял более трети стратегической авиации.