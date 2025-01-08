Трамп уже получил от Путина оплеуху: эксперт оценил события в войне после инаугурации

Вряд ли активность российской армии может пойти на убыль после 20 января – дня инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Такое мнение высказал бывший заместитель руководителя Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

По его словам, активность россиян будет просто переформатироваться в зависимости от того, в какую сторону пойдет Трамп –в сторону Украины или наоборот.

"Трамп уже успел получить от Путина оплеуху по носу – тот отверг план команды Трампа по окончанию войны. Это серьезный симптом. Все окружение Трампа говорит о том, что в США потихоньку начинают понимать, что Путин воспринимает только силу, и эту силу надо проявлять в военной сфере через помощь Украине, а также в политической и экономической, по-рейгановски. Пусть Трамп поучится у своего предшественника Рейгана, который многого достиг, хотя начинал как актер", — говорит Романенко.

Эксперт отмечает: оставшиеся недели важны, а "следующий шаг за Трампом". Последний для администрации действующего президента Джо Байдена "Рамштайн" покажет, переберет ли Европа на себя управление этим форматом. Романенко говорит, что и президент Франции Эммануэль Макрон, и премьер Великобритании Кир Стармер занимают сильную позицию.

"Я убежден, что после 20 января за сутки не произойдет изменений. В свое время Трамп обещал решить вопрос за сутки после выборов. Теперь члены его команды оправдываются: мы имели в виду дату, когда он приобретет полномочия. Но, конечно, быстро это не произойдет.. Очень важно, насколько за это время администрация Трампа подготовится к силовым подходам в отношении России", — говорит Игорь Романенко.

Напомним, бывший посол Украины в США Валерий Чалый объяснил, что заявление Дональда Трампа о шести месяцах касалось не сроков завершения войны в Украине, а потенциального разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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