Трамп уже в Вашингтоне: в США готовятся к инаугурации нового президента

В США активно готовятся к инаугурации нового президента, которая состоится 20 января. Новый лидер государства Дональд Трамп прибыл в Вашингтон.

Об этом сообщает CBS NEWS.

"Ритуальная смена власти начнется в торжественной обстановке Вашингтона, которая будет сочетаться с фирменной вечеринкой Трампа: фейерверк на одном из его роскошных гольф-полов, гости, среди которых титаны технологической индустрии, друзья из мира бизнеса и звезды консервативных СМИ, а также тысяч которые приедут из всей страны", - говорится в сообщении.

Также в Сети появились кадры, когда из Белого дома вывозят вещи Джо Байдена.

В Сети появились кадры, как из Белого дома вывозят вещи Джо Байдена

Ранее отмечалось, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил своему окружению, что он планирует в ближайшие месяцы посетить Китай. Представители Трампа и Си Цзиньпина уже обсудили возможную личную встречу

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