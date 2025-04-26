Трамп уже возвращается в США: была ли вторая встреча с Зеленским (обновлено)

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Американский президент Дональд Трамп возвращается обратно в Соединенные Штаты после похорон Папы Римского Франциска.

Об этом сообщило издание Sky News.

Отмечается, что президент США провел встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони перед тем, как отправиться в аэропорт в Фьюмичино.

Реклама

Непонятно, встречался ли он снова с Владимиром Зеленским после их разговора в соборе Святого Петра сегодня утром.

Впрочем, источник "Суспільного" сообщил, что продолжения встречи Зеленского и Трампа не было. По его словам, американский президент намеревался ехать в аэропорт сразу после мессы. Как будто на первой встрече они успели обсудить главное.

Напомним, 26 апреля Зеленский встретился с Трампом в Ватикане перед похоронами Папы Римского. Лидеры стран говорили в течение 15 минут.

Дата публикации 21:32, 25.04.25 Количество просмотров 36 План предательства! США и Россия «раздерибанили» Украину?! Хотят забрать не только Крым!