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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп уже возвращается в США: была ли вторая встреча с Зеленским (обновлено)

Утром американский лидер беседовал с президентом Украины в соборе Святого Петра.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп возвращается обратно в Соединенные Штаты после похорон Папы Римского Франциска.

Об этом сообщило издание Sky News.

Отмечается, что президент США провел встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони перед тем, как отправиться в аэропорт в Фьюмичино.

Непонятно, встречался ли он снова с Владимиром Зеленским после их разговора в соборе Святого Петра сегодня утром.

Впрочем, источник "Суспільного" сообщил, что продолжения встречи Зеленского и Трампа не было. По его словам, американский президент намеревался ехать в аэропорт сразу после мессы. Как будто на первой встрече они успели обсудить главное.

Напомним, 26 апреля Зеленский встретился с Трампом в Ватикане перед похоронами Папы Римского. Лидеры стран говорили в течение 15 минут.

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