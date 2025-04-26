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Трамп уже возвращается в США: была ли вторая встреча с Зеленским (обновлено)
Утром американский лидер беседовал с президентом Украины в соборе Святого Петра.
Американский президент Дональд Трамп возвращается обратно в Соединенные Штаты после похорон Папы Римского Франциска.
Об этом сообщило издание Sky News.
Отмечается, что президент США провел встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони перед тем, как отправиться в аэропорт в Фьюмичино.
Непонятно, встречался ли он снова с Владимиром Зеленским после их разговора в соборе Святого Петра сегодня утром.
Впрочем, источник "Суспільного" сообщил, что продолжения встречи Зеленского и Трампа не было. По его словам, американский президент намеревался ехать в аэропорт сразу после мессы. Как будто на первой встрече они успели обсудить главное.
Напомним, 26 апреля Зеленский встретился с Трампом в Ватикане перед похоронами Папы Римского. Лидеры стран говорили в течение 15 минут.