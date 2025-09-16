Трамп в ближайшее время может встретиться с Зеленским: детали от Рубио

Зеленский и Трамп / © ТСН.ua

Президент Дональд Трамп, вероятно, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Глава Штатов надеется на достижение мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио, общаясь с репортерами в Израиле.

Рубио заявил журналистам, что на днях Трамп общался с Путиным. Заметил должностное лицо и о том, что были разговоры с Зеленским.

"Вероятно, будет встреча (с Зеленским - ред.) на следующей неделе в Нью-Йорке", - добавил Рубио.

Как известно, там лидеры соберутся на Генеральную Ассамблею ООН.

Трамп все еще надеется достичь мира

Рубио подчеркнул, что президент США будет «продолжать пытаться». Речь идет о мирном завершении войны России против Украины, которого Трампу так и не удается достичь с начала своего срока.

«Если мир возможен, он (Трамп – ред.) хочет его достичь. В какой-то момент президент может сделать вывод, что это невозможно. Он единственный лидер в мире, который может все равно хорошо говорить с украинцами, европейцами и россиянами. Если он каким-то образом откажется от этого или введет санкции против России и скажет: "С меня хватит", то в мире не останется никого, кто мог бы стать посредником в конце", - сказал Рубио.

Ранее в Трампе выразили мнение, что война в Украине может закончиться уже через 60 или 90 дней.

Как отметил министр финансов США Скотт Бессент, войну можно будет быстро прекратить, если страны Европы должны более активно присоединяться к сокращению российских нефтяных доходов. Известно, что ранее Трамп призвал ввести пошлины на уровне 50-100% для Китая и Индии с целью избавления Москвы безумных доходов от экспорта нефти.

Бессент также подверг критике европейские страны, которые до сих пор покупают российскую нефть или нефтепродукты из Индии, произведенные из российского сырья. Эти закупки, подчеркнул он, фактически поддерживают финансирование войны.

"Я гарантирую вам, что если Европа введет существенные вторичные пошлины для покупателей российской нефти, война закончится через 60 или 90 дней", - подчеркнул американский министр.

США готовы вместе с ЕС обсуждать новые санкции против российских компаний и искать пути более активного использования замороженных российских активов.