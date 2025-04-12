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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп в ближайшее время получит план размещения миротворцев в Украине — Bloomberg

Проводится разработка плана безопасности воздушного пространства, побережья и земли Украины.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Великобритания и Франция в ближайшее время представят президенту США Дональду Трампу свой план послевоенных "сил успокоения" в Украине.

Издание Bloomberg сообщает, что соответствующий план будет представлен в течение нескольких недель.

Ранее министры обороны Британии Джон Хили и Франции Себастьен Лекорню заявили о разработке плана по безопасности воздушного пространства, побережья и земли Украины.

Неназванные европейские чиновники заявили, что таким образом они надеются, что это продемонстрирует решимость Европы играть серьезную роль для послевоенного будущего Украины, и убедит президента США обеспечить "защиту" в виде военно-воздушных сил, надзора за границей и разведки.

Лекорню заявил, что участники "коалиции желающих", в которую входят также неевропейские страны, просят предоставить в письменном виде до конца следующей недели ответы на вопрос о том, какой вклад они готовы внести.

Пятнадцать из них предложили войска, включая самолеты, военно-морские корабли и другую военную технику.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог предложил поделить Украину на зоны контроля, подобно послевоенному Берлину 1945 года .

Мы ранее информировали, что спецпосланник США Стив Виткофф после встречи с посланником кремля Кириллом Дмитриевым якобы предложил президенту США Дональду Трампу поддержать передачу России четырем областям Украины — «для скорейшего завершения войны».

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