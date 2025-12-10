Трамп в громком интервью разнес Европу и обвинил в слабости: как отреагировали на континенте

Дональд Трамп. / © Associated Press

На днях президент США Дональд Трамп дал грандиозное интервью изданию Politico. В нем американский лидер не только сделал ряд заявлений о войне и выборах в Украине, а также мирные переговоры с Россией, но и раскритиковал Европу и европейских лидеров.

То, что наговорил Трамп в разговоре и как отреагировали на его заявления в Европе, оценило издание Sky News.

Что сказал Трамп

Сначала президент США подверг критике европейских лидеров за неспособность прекратить войну между Россией и Украиной. Мол, в Европе «говорят, но ничего не делают», потому что столицы, прежде всего, сосредоточены на «политической корректности, и это делает их слабыми».

Они говорят, но ничего не делают. А война просто продолжается и продолжается», – сказал он.

Трамп обошел в разговоре то, что Кремль не показывает никакого интереса и реальных действий к миру в Украине. Переложил вину на Киев и его союзников в Европе и дерзко заявил, что Москва имеет «преимущество» и «размер победит».

"Я думаю, если бы я не был президентом, у нас была бы Третья мировая война", – предположил американский лидер.

В разговоре с Politico Трамп также сказал, что ему нравится большинство нынешних лидеров Европы, но они разрушают свои страны своей миграционной политикой. Более того, он амбициозно заметил, мол, «большинство европейских стран... они приходят в упадок».

«Европа — это другое место, и если она будет продолжать так, как идет сейчас, то Европы не будет… на мой взгляд, многие из этих стран больше не будут жизнеспособными странами. Их иммиграционная политика – это катастрофа», - сказал глава Белого дома.

Реакция Европы

Критики утверждают, что своим интервью глава Белого дома изрядно ободрил Кремль. Более того, его комментарии вызвали реакцию не только политиков. В частности, Папа Лев заявил, что «искать мирное соглашение без вовлечения Европы в переговоры нереально, учитывая, что война происходит в Европе».

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря о новой стратегии национальной безопасности США, подчеркнул: хотя некоторые пункты Трампа можно понять, он отвергает идею о том, что Вашингтону нужно «спасти демократию» в Европе. Он также отметил, что Европа должна стать более независимой от Америки в своей политике безопасности.

«Я не вижу никакой потребности в Америке стремиться спасти демократию в Европе. Если бы необходимо ее спасти, мы бы справились с этим самостоятельно», - подчеркнул немецкий политик.

Президент Европейского Совета Антонио Коста уже предостерег администрацию Белого дома от вмешательства в Европу.

«Это значит, что мы не должны вмешиваться во внутреннюю политическую жизнь наших стран... Мы уважаем выбор американцев, и они должны уважать демократический выбор наших граждан», - заявил чиновник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на громкие заявления американского коллеги Дональда Трампа, которые озвучил в интервью Politico. В частности, Трамп заявил, что Украина должна провести выборы, потому что «уже не похожа на демократию», а также предположил, что Зеленскому придется согласиться на территориальные уступки, поскольку он «проиграет».