Дональд Трамп. / © Getty Images

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Украинский президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин «ненавидят друг друга» и являются «разными людьми».

Об этом президент США Дональд Трамп высказался в интервью телеканалу Fox News, которое дал во время пребывания в Китае.

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Когда журналистка отметила, что Киев озабочен встречами Трампа с диктатором Владимиром Путиным и опасается, что лидеры могут договориться о завершении войны без участия Украины, президент заверил: «Я бы этого не сделал».

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После этого он добавил, что президент Украины и хозяин Кремля «ненавидят друг друга». По его мнению, обоим лидерам необходимо найти общий язык для достижения договоренностей. Президент США заверил, что ему удается поддерживать контакт с обоими — и с Зеленским, и с Путиным, несмотря на их кардинальные отличия.

«Эти двое ненавидят друг друга, но им нужно найти общий язык. Я ладю с обоими. Они очень разные люди», — заявил американский президент.

Кроме того, после встречи с лидером Китая Трамп добавил, что он и Си «стремятся помочь в войне между Россией и Украиной».

Заметим, в том же интервью глава Белого дома шокировал заявлением о прибылях , которые Америка зарабатывает на войне в Украине. По его словам, Штаты продают партнерам в Европе военную технику по полной стоимости и «не предоставляют никаких скидок». Он также сказал, что украинцы «прекрасно воюют», используя американское оружие.

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Трамп в Китае — что известно

Сегодня Трамп встретился с Путиным. В частности, участие в продолжавшихся менее часа переговорах также приняли госсекретарь США Марко Рубио, а также глава МИД России Сергей Лавров. Известно, что среди прочего лидеры говорили о войне в Украине.

После этого Трамп провел двусторонние переговоры с Си Цзиньпинем. В ходе открытия встречи лидер американцев заявил, что Вашингтон и Пекин хотят способствовать завершению войны и выступают за свободное судоходство в Ормузском проливе.

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