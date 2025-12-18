ТСН в социальных сетях

Трамп в обращении к нации не упомянул Украину и Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, однако в своей речи не упомянул ни войну в Украине, ни ситуацию вокруг Венесуэлы, сосредоточившись на внутренней политике и достижениях собственной администрации.

Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, во время которого не упомянул ни войну России против Украины, ни ситуацию вокруг Венесуэлы.

В своем выступлении американский лидер сосредоточился на внутренней политике и достижениях собственной администрации. В частности, Трамп заявил, что его команда работает более эффективно, чем администрация предыдущего президента Джо Байдена.

Среди ключевых тем выступления — проблемы нелегальной миграции и наркотрафика, которые, по словам Трампа, представляют серьезную угрозу национальной безопасности США. Также президент традиционно отметил свою роль в завершении войны на Ближнем Востоке.

Отдельно Трамп похвалил решение своей администрации о повышении пошлин. По его словам, это способствовало росту инвестиций в американскую экономику и укреплению экономических позиций США.

Вопросы Украины и Венесуэлы в обращении к нации президент США на этот раз не поднимал.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп собрал в Белом доме руководителей силовых и дипломатических ведомств, чтобы обсудить дальнейшие шаги Вашингтона по Венесуэле .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп признал, что говорил по телефону с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, однако отказался сообщать подробности беседы .

