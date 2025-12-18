- Дата публикации
Трамп в обращении к нации не упомянул Украину и Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, однако в своей речи не упомянул ни войну в Украине, ни ситуацию вокруг Венесуэлы, сосредоточившись на внутренней политике и достижениях собственной администрации.
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, во время которого не упомянул ни войну России против Украины, ни ситуацию вокруг Венесуэлы.
В своем выступлении американский лидер сосредоточился на внутренней политике и достижениях собственной администрации. В частности, Трамп заявил, что его команда работает более эффективно, чем администрация предыдущего президента Джо Байдена.
Среди ключевых тем выступления — проблемы нелегальной миграции и наркотрафика, которые, по словам Трампа, представляют серьезную угрозу национальной безопасности США. Также президент традиционно отметил свою роль в завершении войны на Ближнем Востоке.
Отдельно Трамп похвалил решение своей администрации о повышении пошлин. По его словам, это способствовало росту инвестиций в американскую экономику и укреплению экономических позиций США.
Вопросы Украины и Венесуэлы в обращении к нации президент США на этот раз не поднимал.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп собрал в Белом доме руководителей силовых и дипломатических ведомств, чтобы обсудить дальнейшие шаги Вашингтона по Венесуэле .
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп признал, что говорил по телефону с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, однако отказался сообщать подробности беседы .