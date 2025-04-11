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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
109
Время на прочтение
1 мин

Трамп в очередной раз высказался о войне России с Украиной: к чему призывал

Глава Штатов вновь высказал предположение, что войны между Россией и Украиной не произошло бы, будь он президентом раньше.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обратился в РФ. Он призвал ее к миру.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Россия должна двигаться. Слишком много людей гибнут, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была состояться и не состоялась бы, будь я президентом!!!", - подчеркнул американский лидер.

Напомним, Офис президента не воспринимает публичный спор Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом как катастрофу.

Дата публикации
Количество просмотров
109
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