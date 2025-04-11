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Трамп в очередной раз высказался о войне России с Украиной: к чему призывал
Глава Штатов вновь высказал предположение, что войны между Россией и Украиной не произошло бы, будь он президентом раньше.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз обратился в РФ. Он призвал ее к миру.
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
"Россия должна двигаться. Слишком много людей гибнут, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была состояться и не состоялась бы, будь я президентом!!!", - подчеркнул американский лидер.
Напомним, Офис президента не воспринимает публичный спор Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом как катастрофу.