Трамп в очередной раз высказался о войне России с Украиной: к чему призывал

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз обратился в РФ. Он призвал ее к миру.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Россия должна двигаться. Слишком много людей гибнут, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была состояться и не состоялась бы, будь я президентом!!!", - подчеркнул американский лидер.

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Напомним, Офис президента не воспринимает публичный спор Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом как катастрофу.