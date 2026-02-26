- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп в разговоре с Зеленским заявил о намерении завершить войну в Украине за месяц— Axios
По данным источников, беседа между президентами прошла в позитивной атмосфере.
Президент США Дональд Трамп заявил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, что стремится добиться завершения войны в Украине в течение месяца.
Об этом сообщает Axios.
Как отмечает издание, разговор длился около 30 минут и стал первым контактом между Трампом и Зеленским после их встречи в Давосе в конце января. Три источника утверждают, что переговоры были дружелюбными и конструктивными.
По словам украинского чиновника и еще одного собеседника, Зеленский поблагодарил Трампа за оказанную поддержку и подчеркнул, что именно он может повлиять на главу Владимира Путина и способствовать прекращению войны.
«Потом Зеленский сказал, что надеется на окончание войны в этом году, на что Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась через месяц», — рассказал источник.
Также стороны обсудили возможность проведения трехстороннего саммита с участием лидеров.
Разговор состоялся на следующий день после четвертой годовщины полномасштабного вторжения Россия в Украину и в преддверии встречи представителей Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с украинской переговорной командой в Женеве. Сообщается, что они также участвовали в телефонном разговоре.
По словам источника, осведомленного о ходе событий, представитель Путина Кирилл Дмитриев также может находиться в Женеве для отдельных переговоров с американскими представителями.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Позже президент Зеленский рассказал, о чем договорился с Трампом и его командой перед встречей в Женеве.