Трамп в разговоре с Зеленским заявил о намерении завершить войну в Украине за месяц— Axios

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, что стремится добиться завершения войны в Украине в течение месяца.

Об этом сообщает Axios.

Как отмечает издание, разговор длился около 30 минут и стал первым контактом между Трампом и Зеленским после их встречи в Давосе в конце января. Три источника утверждают, что переговоры были дружелюбными и конструктивными.

По словам украинского чиновника и еще одного собеседника, Зеленский поблагодарил Трампа за оказанную поддержку и подчеркнул, что именно он может повлиять на главу Владимира Путина и способствовать прекращению войны.

«Потом Зеленский сказал, что надеется на окончание войны в этом году, на что Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась через месяц», — рассказал источник.

Также стороны обсудили возможность проведения трехстороннего саммита с участием лидеров.

Разговор состоялся на следующий день после четвертой годовщины полномасштабного вторжения Россия в Украину и в преддверии встречи представителей Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с украинской переговорной командой в Женеве. Сообщается, что они также участвовали в телефонном разговоре.

По словам источника, осведомленного о ходе событий, представитель Путина Кирилл Дмитриев также может находиться в Женеве для отдельных переговоров с американскими представителями.

Позже президент Зеленский рассказал, о чем договорился с Трампом и его командой перед встречей в Женеве.