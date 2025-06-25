Трамп и Путин / © Associated Press

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Снисходительное отношение Дональда Трампа к агрессивной политике России стало психологическим импульсом для Кремля.

Об этом сообщил бывший заместитель начальника штаба Верховного командования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе французский генерал-майор в отставке Мишель Яковлефф в интервью «Укринформу».

«С момента его [Трампа] избрания полностью изменилась психологическая ситуация в Москве. Другими словами, именно тогда Путин сказал себе: „Все хорошо, я точно могу победить“», — заметил Яковлефф.

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Он подчеркнул, что сейчас война находится в фазе истощения, которая продолжается еще с лета 2023 после неудачного украинского контрнаступления. Россияне оказывают давление на фронте, однако это не означает, что у них есть стратегическое преимущество.

«Они давят на Украину, а Украина сопротивляется, и это может длиться долго. Обе стороны истощены, и россияне, я думаю, истощены больше, чем они отдают себе отчет», — добавил генерал.

По словам Яковлеффа, именно психологическая уверенность, подпитанная политикой Трампа в должности президента США, дала Путину ошибочное представление о силе и превосходстве России. Этот чрезмерный оптимизм создает иллюзию победы, невзирая на фактическое истощение военных и ресурсов.

Генерал призвал к большей объективности в оценке реального положения дел на фронте и подчеркнул, что недооценка собственного истощения со стороны РФ может иметь критические последствия в дальнейшей динамике войны.

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Напомним, даже несмотря на то, что Украина и европейские союзники смогли убедить Дональда Трампа в неискренности Путина, никаких решительных действий с его стороны не последовало — ситуация выглядит парадоксальной.

Также президент США Дональд Трамп не поддержит просьбу лидеров стран Европы по усилению санкции против агрессорки России. Мол, для этого еще не пора.