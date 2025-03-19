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Трамп ведет переговоры с Зеленским прямо сейчас – Белый дом

Трамп ведет переговоры с Зеленским прямо сейчас – Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Звонок должен был начаться в 16:00 по Киеву.

Президент США Дональд Трамп в эти минуты проводит телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил заместитель председателя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Переговоры проходят прямо из Овального кабинета. Звонок должен был начаться в 16:00 по Киеву.

Напомним, в   Вторник, 18 марта, Трамп и Путин вторично официально поговорили по телефону. В повестке дня был единственный главный вопрос – согласится ли Россия на временное 30-дневное перемирие по всей линии фронта.

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