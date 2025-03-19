Трамп ведет переговоры с Зеленским прямо сейчас – Белый дом

Звонок должен был начаться в 16:00 по Киеву.

Президент США Дональд Трамп в эти минуты проводит телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил заместитель председателя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Переговоры проходят прямо из Овального кабинета. Звонок должен был начаться в 16:00 по Киеву.

Напомним, в Вторник, 18 марта, Трамп и Путин вторично официально поговорили по телефону. В повестке дня был единственный главный вопрос – согласится ли Россия на временное 30-дневное перемирие по всей линии фронта.