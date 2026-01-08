Трамп ведет с Путиным двойную игру: NYT о противоречивой политике президента США

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Пока Белый дом заявляет о стремлении к «стратегической стабильности» с Москвой, администрация президента США Дональда Трампа осуществила одну из самых дерзких операций против РФ, захватив нефтяной танкер под российским флагом в Северной Атлантике. Трамп оказался более сложным партнером для президента России Владимира Путина, чем ожидали в Кремле.

Об этом говорится в статье The New York Times.

В декабре команда Трампа задекларировала намерение достичь «стратегической стабильности с Россией». Однако это заявление почти сразу вступило в конфликт с другой ключевой задачей главы Белого дома — демонстрацией силы Соединенных Штатов на международной арене.

Захват танкера с российским флагом

США 7 января пошли на один из самых острых шагов в отношении Москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом: в Северной Атлантике был захвачен нефтяной танкер под российским флагом.

В Вашингтоне объяснили, что действовали в рамках контроля за блокадой экспорта венесуэльской нефти, а судно, которое более двух недель скрывалось от американских структур, охарактеризовали как «безгосударственное». В Москве же, которая официально требовала прекратить преследование танкера, это расценили как очередной недружественный шаг со стороны президента США, готового наносить удары по российским интересам, когда это соответствует его политике.

Противоречивая стратегия Трампа в отношении России

Инцидент ярко показал, насколько внутренне противоречивой является стратегия Трампа: он одновременно пытается выстроить контакт Путиным и в то же время подчеркнуть ведущую роль США в мире, что создает напряжение и риски для обеих сторон.

С одной стороны, ставка Трампа на силу как инструмент защиты национальных интересов перекликается с представлением Путина о мире, разделенном между большими державами. С другой — именно этот подход обостряет отношения с Россией, в частности в Латинской Америке, где Кремль стремился усилить влияние, и в то же время обнажает ограниченные возможности Москвы, которая остается втянутой в войну против Украины.

«Сколько проблем Трамп решает для Путина? По моему мнению, очень мало. Похоже, что он создает гораздо больше проблем, чем решает», — отметил директор Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Киммидж.

Действия Трампа в отношении Украины, Европы и Венесуэлы

Несмотря на многочисленные контакты с Путиным, Трампу не удалось заставить Украину согласиться на российские условия, и США продолжают передавать Киеву важную разведывательную информацию.

В Европе, отмечает Киммидж, конфликты Трампа с союзниками могут выглядеть приятно для Кремля, но в то же время стимулируют европейцев вкладывать больше средств в собственную оборону — а это уже невыгодно Москве.

В Венесуэле, давнем партнере России, действия Трампа стали подтверждением концепции сфер влияния, но также продемонстрировали неспособность Кремля эффективно поддерживать союзников. Задержание президента Николаса Мадуро стало очередным ударом по пророссийским лидерам после ударов США по Ирану и падения режима Башара Асада в Сирии в декабре 2024 года.

В Западном полушарии политика США в отношении России остается жесткой. В Вашингтоне открыто говорят об использовании Москвой партнерства с Венесуэлой для расширения влияния в Латинской Америке — и именно этому, по замыслу США, должно помешать задержание Мадуро.

США подрывают систему «теневого флота» РФ

По информации NYT, Соединенные Штаты давят на временные власти Венесуэлы с требованием выслать иностранных агентов и военных из Китая, России, Кубы и Ирана. Параллельно США, блокируя венесуэльский нефтяной экспорт, подрывают систему «теневого флота», которую используют Россия и другие страны под санкциями.

Американские военные 7 января применили беспрецедентные меры, чтобы захватить танкер, который ранее избежал ареста в Карибском море. В попытке спастись судно, известное как Bella 1, подняло российский флаг, а РФ даже отправила военный корабль для его сопровождения и обратилась к США с дипломатической нотой.

Несмотря на это, США провели операцию с привлечением боевой авиации с баз в Великобритании. Экипаж судна могут доставить в Соединенные Штаты для судебного преследования.

Кремль пытается избежать эскалации

Москва заявила о нарушении международного права и потребовала освобождения россиян на борту, однако не озвучила угроз. Путин и военное руководство РФ также воздержались от немедленных комментариев.

Такая реакция свидетельствует о желании Кремля избежать эскалации — подобно предыдущим ситуациям, когда США наносили удары по российским интересам. В то же время это демонстрирует стремление Москвы сохранить возможность договоренностей с Трампом по Украине и обнажает ограничения ее влияния.

«Россия — не та страна, которая может полагаться исключительно на принудительную силу. В этом и заключается противоречие путинской модели, и, иронично, именно Трамп, возможно, помогает ее продемонстрировать», — резюмировал Киммидж.

Напомним, в МИД РФ требуют от США немедленно вернуть экипаж танкера Marinera («Маринера»), захваченного американскими спецназовцами в Северной Атлантике. Сергей Лавров назвал действия Вашингтона «недопустимыми» и призвал к «гуманному отношению» к российским морякам, несмотря на то, что судно было задержано за нарушение санкций по блокаде венесуэльской нефти.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал захваченный танкер Marinera «фейковым российским судном». По его словам, судно (ранее известное как Bella 1) изменило регистрацию на российскую только в декабре, надеясь получить защиту РФ и избежать американских санкций. На момент захвата нефти на борту не было, однако Вашингтон идентифицировал танкер как часть «теневого флота», который обслуживал интересы Венесуэлы.