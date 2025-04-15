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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп верит, что Путин хочет завершить войну в Украине — Белый дом

Тем не менее, в Белом доме подчеркнули, что сначала Москва должна пойти на прекращение огня.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Спикер Белого дома Кэролайн Левитт

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт / © Associated Press

В Белом доме удивили новым заявлением о агрессии РФ — президент США Дональд Трамп верит, что диктатор Путин якобы хочет завершить войну в Украине.

Такое мнение высказал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф после встречи с Путиным, и президент США согласен с ним, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Как сказал Стив Уиткофф, он считает, что Россия хочет завершить эту войну. И президент Трамп тоже верит в это. У России есть мотивация для завершения войны — возможно, это перспективы экономического партнерства с США», — говорит Левитт.

Однако она подчеркнула, что сначала Москва должна пойти на прекращение огня, и это было «четко донесено» до россиян.

Ранее президент Владимир Зеленский обвинил представителя Трампа Стива Уиткоффа в обсуждениях «вне своей компетенции».

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