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Трамп верит, что Путин хочет завершить войну в Украине — Белый дом
Тем не менее, в Белом доме подчеркнули, что сначала Москва должна пойти на прекращение огня.
В Белом доме удивили новым заявлением о агрессии РФ — президент США Дональд Трамп верит, что диктатор Путин якобы хочет завершить войну в Украине.
Такое мнение высказал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф после встречи с Путиным, и президент США согласен с ним, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
«Как сказал Стив Уиткофф, он считает, что Россия хочет завершить эту войну. И президент Трамп тоже верит в это. У России есть мотивация для завершения войны — возможно, это перспективы экономического партнерства с США», — говорит Левитт.
Однако она подчеркнула, что сначала Москва должна пойти на прекращение огня, и это было «четко донесено» до россиян.
Ранее президент Владимир Зеленский обвинил представителя Трампа Стива Уиткоффа в обсуждениях «вне своей компетенции».