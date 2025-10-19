Трамп вернулся к своим старым взглядам на Россию — The Times

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп, похоже, вернулся к своим старым взглядам на Россию после телефонного разговора с лидером Кремля Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Times.

Журналисты обратили внимание, что визит Зеленского в США 17 октября оказался безрезультатным.

Реклама

«Предыдущая встреча в этом году подчеркнула отсутствие взаимопонимания между президентами США и Украины, что важно для Трампа и сохраняется до сих пор. В отличие от этого, похоже, достаточно утешительного телефонного звонка Путина и еще одного саммита, чтобы удалить Америку от того, что нужно Украине», — отмечает издание.

Напомним, 17 октября в Белом доме состоялась четвертая встреча президентов Зеленского и Трампа. Зеленский прилетел в Вашингтон с просьбой о «Томагавках» и Patriot, чтобы усилить давление на Россию. Трамп изменил тон по отношению к Украине, назвав ее способной «вернуть все территории», но избегает жестких обязательств, фокусируясь на дипломатии.

Ранее сообщалось, что встреча Дональда Трампа и Путина на Аляске обещала стать значительным шагом по урегулированию войны в Украине. Глава Кремля категорически отверг все предложения и издал длинную «историческую лекцию». В конце концов, президент США сократил встречу и отменил запланированный обед, на котором американская и российская делегации должны были обсудить экономические связи и сотрудничество между странами.