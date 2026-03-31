Трамп видит только один способ остановить Путина: Зеленский предупредил об опасности для Украины

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп и его команда для прекращения войны может давить на Украину по поводу территориальных уступок и требовать выведения украинских войск из собственных территорий.

Об этом Зеленский сказал в интервью изданию Axios.

По словам президента, последние переговоры украинской делегации со спецпосланниками Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером — в Майами не принесли никаких результатов.

Глава государства заявил, что по завершении конфликта с Ираном американская администрация возобновит давление на Украину, чтобы принудить к территориальным уступкам ради завершения войны с Россией.

«Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят покончить с войной. Мое беспокойство состоит в том, что они видят только один способ сделать это. Они не видят другого способа остановить Путина, кроме вывода украинских войск с нашей территории. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Меня беспокоит то, что никто действительно не оценивает опасность такого решения для нашей безопасности», — подчеркнул украинский президент.

Кроме того, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Зеленский заявил, что Россия полностью поддерживает Иран. Москва передает Тегерану спутниковые снимки военных баз США и делится оперативным опытом использования беспилотников.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина может получить гарантии безопасности от США только при выводе войск с Донбасса. Президент предупредил о рисках для Украины и Европы в случае отказа от оборонных позиций на Донбассе.