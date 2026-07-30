Трамп вмешался в «адские санкции» против России: законопроект оказался под угрозой

Конгресс США / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп предложил дополнить законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против России новыми пошлинами по Ирану. Инициатива может усложнить переговоры в Конгрессе и отсрочить принятие документа.

Об этом сообщает Politico.

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Законопроект, одним из авторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм, подошел к рассмотрению в Сенате. В ходе процедурного голосования его поддержали 86 сенаторов, 12 выступили против.

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В то же время, быстрое принятие документа остается под вопросом. Сенаторам необходимо согласовать поправки к началу августовского перерыва, а Палата представителей сможет вернуться к рассмотрению только в сентябре.

Что предложил Трамп

Законопроект предусматривает возможность введения пошлин против крупнейших покупателей российских энергоносителей. Трамп предложил добавить аналогичные меры в отношении стран, покупающих нефть у Ирана.

«Я хотел бы, чтобы они добавили Иран в список стран, на которые будут распространяться пошлины, а не только санкции. Я считаю, что это важно. Именно этого хотел Линдси», – сказал президент США.

По данным Politico, это предложение может осложнить принятие законопроекта, поскольку положение о пошлинах уже вызвало беспокойство среди части демократов и республиканцев.

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Критики опасаются, что документ предоставит Белому дому дополнительные полномочия по применению тарифов не только против противников США, но и против партнеров.

Голосовавший против законопроекта сенатор-республиканец Рэнд Пол настаивает на поправке, которая ограничила бы полномочия Трампа по введению пошлин.

Изменения могут повлиять на позицию Белого дома

Глава Комитета Сената по международным отношениям Джим Риш предостерег, что новые поправки могут поставить под угрозу окончательное одобрение документа президентом.

Ранее Белый дом согласился с действующей редакцией законопроекта, поэтому существенные изменения могут повлиять на позицию Трампа.

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В то же время сенатор Роджер Викер заявил, что доверяет обещанию президента поддержать документ. По его словам, главной проблемой будет получение достаточной поддержки в Палате представителей.

Демократы опасаются новых тарифных полномочий

Конгрессмен-демократ Ричард Нил и сенатор Рон Вайден подвергли критике положение, расширяющее возможности президента вводить пошлины.

Они заявили, что предоставление Трампу дополнительных тарифных полномочий может быть опасным ввиду его предыдущей торговой политики.

Представитель Демократической партии Грегори Микс также выступил против создания для президента «троянского коня» для новых пошлин, однако заявил о готовности к переговорам по компромиссу.

Одна из соавторок документа, сенатор Джин Шахин, выразила надежду, что законодатели смогут согласовать противоречивые положения. Она считает, что часть противников законопроекта могла неправильно осознать масштабы тарифных возможностей.

В Киеве ожидают принятия санкций

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица заявил, что санкции имеют важное значение для ограничения способности России продолжать войну, хотя для их полного влияния понадобится время.

В Киеве положительно оценили результат голосования в Сенате, однако путь законопроекта к окончательному принятию остается сложным. По оценкам источников Politico, его могут принять обе палаты и передать президенту на подпись до конца года.

Ранее Сенат США 86 голосами против 12 поддержал процедурное решение, необходимое для дальнейшего рассмотрения двухпартийного законопроекта о санкциях против России и Ирана.

Напомним, что Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом.

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