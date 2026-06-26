Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп неожиданно изменил риторику в отношении Украины и ее президента Владимира Зеленского, откровенно восхваляя его храбрость. Эксперты видят в этом влияние дальнобойных ударов по России и опыта Киева в противодействии иранским дронам.

Об этом говорится в статье BILD.

Трамп неожиданно продемонстрировал заметный разворот в своей риторике. Еще чуть больше года назад он публично унижал Зеленского, а сегодня уже открыто выражает ему поддержку в необычно теплых формулировках. По словам американского лидера, украинский президент «достаточно хорошо держится» в противостоянии с Россией.

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«Надо сказать, он храбрый. У него отличная оснастка. У него отличные люди, у него есть бойцы», — сказал Трамп.

Почему Трамп изменил позицию по отношению к Украине?

Что же могло стать причиной столь резкого изменения позиции? Свою версию озвучил американский эксперт Томас Егер. По его мнению, у Зеленского сегодня есть «новые карты на руках» — прежде всего благодаря украинским ударам дронами по объектам в глубоком российском тылу. В Вашингтоне все яснее отдают себе отчет, что «украинские Вооруженные силы могут наносить России мощные удары», пояснил Егер.

Дополнительно на смену восприятия Трампа повлияла и война с Ираном. Она продемонстрировала, что даже «массивное преимущество» не гарантирует автоматического достижения «политических целей».

Украинский опыт в сфере дронов вдруг стал особенно ценным.

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Примечательно, что положительные сигналы от президента США прозвучали именно после обострения конфликта с Ираном. Тегеран применял против своих оппонентов те же дроны Shahed, которые Россия уже долго использует для атак на украинские города и критическую инфраструктуру.

Поэтому Украина сегодня считается одним из ведущих специалистов в сфере противодействия таким беспилотникам. Киев смог закрепить за собой статус важного партнера по борьбе с иранскими дронами.

В то же время в США и странах Персидского залива существенно возрос интерес к украинским беспилотным технологиям и экспертизе украинских специалистов. Благодаря этому Киев все более активно утверждается не только как получатель западной помощи, но и как полноценный технологический партнер.

Выиграл ли Зеленский от войны в Иране?

Могла ли война с Ираном даже политически сыграть в пользу Зеленского?

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«Я был бы здесь очень осторожен», — сказал военный эксперт Фабиан Гинц, отвечая на вопрос.

Четкого ответа, почему Трамп вдруг начал публично хвалить Украину, пока нет.

Впрочем, одно уже очевидно: война с Ираном еще раз подчеркнула, насколько весомыми для США и их союзников стали украинские разработки в сфере дронов и систем противодействия беспилотникам.

США изменили позицию по войне в Украине — что известно

Напомним, накануне Трамп положительно оценил действия Зеленского. Отвечая на вопросы журналистов, президент США заявил, что украинский лидер «справляется достаточно неплохо» и достойно держит удар, несмотря на сложную ситуацию и большие потери с обеих сторон.

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В Кремле обеспокоились возможным изменением позиции Трампа в отношении Украины после саммита G7 в Эвиане, где, по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, американский лидер пришел к выводу, что Россия не стремится к миру. Глава МИД РФ Сергей Лавров публично требует от Вашингтона объяснений, в то же время пытаясь приуменьшить значение поддержки Киева со стороны Белого дома.

Кроме того, Макрон на саммите в Антибе заявил, что США официально изменили позицию в войне России против Украины. По его словам, Вашингтон впервые зафиксировал в совместном документе G7, что больше не является нейтральным посредником. США открыто подтвердили поддержку территориальной целостности Украины, а также обязались продолжать оказывать Киеву военную и энергетическую помощь и усиливать санкционное давление на Россию.

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