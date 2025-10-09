- Дата публикации
Трамп вновь выразил уверенность, что ему удастся закончить войну в Украине
Он заявил, что «уже закончил семь войн».
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности скорейшего завершения войны между Украиной и Россией.
Об этом он заявил во время заседания круглого стола в Белом доме 8 октября.
Глава Белого дома напомнил, что под его руководством Соединенные Штаты уже прекратили ряд войн в мире.
«Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьми. Я думаю, что мы урегулируем ситуацию с ужасной Россией», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что российская пропаганда распространила заявления Рябкова о «истощении импульса» после встречи Путина и Трампа по поводу украинского урегулирования.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что только за прошедшую неделю в войне России против Украины погибли 7812 военных.