Трамп водит украинцев за нос: The Atlantic о большом подарке Путину

Трамп и Путин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп водит украинцев за нос, обещая помощь и не оказывая ее. Тем самым американский президент играет в пользу российского диктатора Путина.

Об этом говорится в колонке профессора стратегических исследований Филлипса О’Брайена, опубликованной в The Atlantic.

По словам автора, время от времени Трамп посылает Украине обнадеживающие сигналы, несмотря на свою давнюю симпатию к Путину. Так он разрешил перебрасывание нескольких американских противоракетных систем Patriot через Германию — шаг, который укрепит противовоздушную оборону Украины.

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Однако другим своим решением Трамп дал Путину остальное лето, чтобы тот продолжил бомбардировку украинских городов.

Аналитик напомнил, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена бесплатно передала Украине оружие, не надеясь на деньги или недра. У Украины, которой эти поставки необходимы для продолжения борьбы, нет другого выбора, кроме как продолжать искать благосклонности Белого дома.

«Но Трамп, похоже, просто водит украинцев носом. Вооружение, которое он планирует поставить, будет маловато для победы украинцев. Какую бы помощь он ни оказал, она кажется менее решающей, чем препятствия, которые он ставит на их пути», — говорится в колонке.

В течение нескольких месяцев россияне отвергали любые реальные переговоры с Украиной и усиливали бомбардировки украинских городов, убивая и увечая мирных жителей почти каждую ночь. В ответ на это Трамп регулярно осуждал действия Путина, но решительно отказался принимать какие-либо конкретные меры для сдерживания российского диктатора.

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Вместо того чтобы решительно выступить против Путина, Трамп выдвинул свой 50-дневный ультиматум, который может даже не быть ультиматумом, если, в конце концов, Трамп откажется от своей угрозы ввести жесткие пошлины против России.

По мнению О’Брайена, в России считают, что Трамп делает Путину большой стратегический подарок. Автор отмечает, что Трамп отказался вводить новые санкции после своей инаугурации в январе, а поставщики нашли способы обойти существующие, и Россия теперь может производить больше ракет.

Даже если Украина получит доступ к большей оборонной огневой мощи, она почти наверняка не сможет сбить все поступающие боеприпасы во время атак такого масштаба, и количество жертв среди украинцев, похоже, непременно возрастет.

Если Трамп действительно планирует усилить давление на Россию по истечении 50-дневного льготного периода, он, по сути, дает Путину повод задать себе цель завоевать больше территорий, прежде чем начинать какие-либо мирные переговоры, отмечает аналитик.

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Он предполагает, что после 50-дневного срока россияне могут даже решить воспользоваться ужасным мирным соглашением, которое администрация Трампа предложила несколько месяцев назад. Она включала разрешение россиянам сохранить почти каждый клочок украинской земли, который они захватили, признание США российского контроля над Крымом, лишение Украины какой-либо надежды на членство в НАТО и отказ от каких-либо существенных гарантий безопасности.

«Белый дом фактически гарантирует россиянам лето без санкций, чтобы они могли совершать любые преступления», — отмечает О’Брайен.

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