Трамп вот-вот "надерет зад" Путину: сенатор сделал громкое заявление о войне в Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп вот-вот «надерет зад» президенту России Владимиру Путину в контексте войны против Украины. Так, глава Белого дома введет пошлины против стран, которые покупают российскую нефть.

Об этом американский сенатор республиканец Линдси Грэм заявил в эфире телеканала Fox News.

Грэм озвучил свои оценки нынешнего состояния войны в Украине. Он отметил, что Путин стремится возродить бывший СССР, Российскую империю, «захватить страны, которые ему не принадлежат». Сенатор вспомнил, как в 1990-х годах Украина отказалась от 1700 ядерных боезарядов в обмен на уважение к ее суверенитету с российской стороны.

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«Путин нарушил это обещание. И он не остановится, пока его кто-то не остановит. Трамп был жестким к Ирану, который чрезвычайно опасен, но сейчас ослаблен. И Путин, твоя очередь наступает. Дональд Трамп — это Скотти Шеффлер американской политики и внешней дипломатии, и он вот-вот надерет тебе зад«, — высказался Грэм.

Он уточнил, что президент США введет пошлины против Китая, Индии и Бразилии, которые покупают около 80% дешевой российской нефти. Именно эти доходы удерживают военную машину России, отметил сенатор.

«Итак, президент Трамп наложит 100-процентную пошлину на все эти страны, наказывая их за поддержку Путина. Путин способен пережить санкции. Ему безразличны российские солдаты. Но Китай, Индия и Бразилия — они вскоре будут стоять перед выбором: или американская экономика, или поддержка Путина. И я думаю, что они выберут американскую экономику», — рассказал Грэм.

Напомним, 14 июля Трамп дал России срок в 50 дней для заключения мирного соглашения с Украиной. Если же прекращения огня и соглашения не будет, президент США отметил, что «это будет очень плохо». Будут введены тарифы в 100% против стран-покупателей российской нефти.

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К слову, на прошлой неделе Евросоюз ввел 18-й пакет санкций против России. По словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, утвержденный в этом пакете ценовой лимит на российскую нефть приведет к тому, что Москва уже до конца года потеряет от 15 до 30 млрд долл.