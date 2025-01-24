Трамп возложил на Зеленского часть ответственности в войне

Президент США не уточнил, какие действия Зеленского в период до февраля 2022 года были ошибочными.

Президент Украины Владимир Зеленский не должен был допустить этой войны.

Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

"Он не должен был допустить этой войны. Зеленский – не ангел", – подчеркнул Трамп.

Президент США считает, что полномасштабное вторжение не произошло бы, если бы с Россией договорились.

"Зеленский боролся с гораздо большей силой, гораздо мощнее. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить соглашение. Я бы мог заключить соглашение легко. А Зеленский решил воевать", — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина стремится закончить войну, но с гарантиями безопасности. Это основное условие переговоров с Путиным.

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