Трамп возмутился вопросом о том, считает ли неуважением со стороны Путина новые удары по Украине.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уклонился от вопроса представителя The Washington Post — о том, проявил ли президент-диктатор РФ Владимир Путин неуважение к нему, атакуя Украину.

Об этом журналист спросил главу Белого дома на борту президентского самолета Air Force One.

Трамп несколько раз пытался уточнить у представителя Трамп несколько раз пытался уточнить у представителя WP суть вопроса, а затем начал задавать соответствующие: "Кто, что он (Путин – Ред.) сделал, не уважает ли он меня?"

После этого Трамп уточнил у журналиста, какое издание он представляет. Тот ответил, что The Washington Post.

Тогда президент США сказал: "Вы сейчас очень взорвали к себе доверие. Что еще?"

Напомним, Дональд Трамп подверг критике президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие благодарности за помощь от США.

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