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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп возобновил военную помощь Украине: почему он передумал

Трамп заявил, что США поставляют оружие в Украину, потому что «Путин убивает много людей».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил предоставление Украине оборонительного оружия.

Об этом сообщает Clash Report.

«Это была война, которой никогда не должно быть. Многие погибают, и она должна закончиться… Путин несправедливо относится к людям. Поэтому мы посылаем Украине оборонное оружие. Я это одобрил», — заявил Трамп.

На вопрос, кто отдал приказ о приостановлении поставок Украине на прошлой неделе, Трамп ответил: «Я не знаю, вы мне скажите».

Напомним, что Дональд Трамп удивил резким заявлением о Путине и заявил, что его ждет сюрприз.

Ранее стало известно, что США останавливают поставки Украине некоторых видов оружия.

Однако недавно в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп пообещал больше оружия для Украины.

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