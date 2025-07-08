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Трамп возобновил военную помощь Украине: почему он передумал
Трамп заявил, что США поставляют оружие в Украину, потому что «Путин убивает много людей».
Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил предоставление Украине оборонительного оружия.
Об этом сообщает Clash Report.
«Это была война, которой никогда не должно быть. Многие погибают, и она должна закончиться… Путин несправедливо относится к людям. Поэтому мы посылаем Украине оборонное оружие. Я это одобрил», — заявил Трамп.
На вопрос, кто отдал приказ о приостановлении поставок Украине на прошлой неделе, Трамп ответил: «Я не знаю, вы мне скажите».
Напомним, что Дональд Трамп удивил резким заявлением о Путине и заявил, что его ждет сюрприз.
Ранее стало известно, что США останавливают поставки Украине некоторых видов оружия.
Однако недавно в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп пообещал больше оружия для Украины.