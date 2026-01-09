Трамп впервые заговорил о защите Украины, но назвал условие

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Дональд Трамп готов взять на себя обязательство по участию США в будущей обороне Украины. Однако его согласие связано с уверенностью в том, что Российская Федерация не попытается снова напасть.

Об этом американский лидер заявил в интервью для The New York Times.

«Я твердо убежден, что они не станут вторгаться снова, иначе я бы на это не согласился», — ответил Трамп на вопрос о том, готов ли он вступить в войну для защиты Украины, если Россия нарушит условия перемирия.

Издание отмечает, что комментарии Трампа пошли дальше, чем когда-либо раньше. Своими словами он продемонстрировал готовность подписаться под таким обязательством, по крайней мере — как поддержку.

Когда президента спросили о возможном мирном соглашении, которое потребует от США и их союзников оказать Украине военную поддержку в случае нового вторжения, Трамп прервал собеседника и заметил, что Вашингтон будет играть второстепенную роль в такой ситуации.

«Давайте скажем так: ее союзники, вся Европа, другие вступающие в это страны — и Соединенные Штаты», — сказал он.

Во время разговора американский лидер еще раз высказался о том, мол, убежден в стремлении «фюрера» Кремля Владимира Путина к миру.

«Я думаю, что он хочет заключить соглашение. Но я думал об этом — я думал об этом уже давно», — подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, вроде бы были случаи, когда он договорился с Путиным. Впрочем, вроде бы президент Украины Владимир Зеленский отказывался от соглашения. Однако сейчас, отметил Трамп, «они оба хотят заключить соглашение, но мы это еще выясним».

Американский президент говорит, что не готов обещать увеличение поддержки Вашингтона, если Кремль продолжит сопротивляться превращению огня.

«Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне приходится это говорить, потому что я обязан попытаться спасти жизнь… Мы делаем все, что в наших силах. У меня нет конкретных сроков», — заявил Дональд Трамп.

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, мол, без его участия «Россия имела бы всю Украину». Он говорит, что именно его роль в НАТО и политика союзников сдержали агрессию Кремля. Руководитель Белого дома также подчеркнул, что самостоятельно «завершил 8 войн» и спас миллионы жизней.

Напомним, после встречи «Коалиции желающих» в Париже 6 января Reuters сообщило, что США поддержали систему гарантий безопасности для Украины . Штаты пообещали предоставить гарантии безопасности, включающие обязательные обязательства по поддержке страны, если агрессорка Россия снова нападет. В заявлении лидеров коалиции говорится, что союзники будут участвовать в предложенном механизме мониторинга и верификации прекращения огня под руководством США.