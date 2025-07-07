"Трамп всегда хотел подружиться с Путиным": экс-советница Белого дома об отношениях США и РФ

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Трамп стремится отказаться от какой-либо роли США в войне России против Украины и хочет перезагрузить отношения с Москвой. Зеленский на встрече в Белом доме, завершившейся спором, напоминал ему о предварительных обязательствах. Впрочем, глава Штатов не верит, что они его касаются.

Об этом сказала бывшая специальная помощница президента США Трампа по Европе и России Фиона Хилл в эфире телемарафона.

«Чего на самом деле так и не понял президент Трамп и тоже немало американцев, это тот факт, что Украина показала: Россия невероятно слаба, и что только с точки зрения Путина РФ все еще является супердержавой вроде Советского Союза. Трамп очень обеспокоен российским ядерным арсеналом, обеспокоен, не использует ли Москва ядерное оружие. Он считает сильными только тех, кто способен угрожать Соединенным Штатам», — подчеркнула она.

Реклама

По ее словам, еще во время первого президентского срока Трамп хотел подружиться с Путиным.

«Он стремился к тому же уважению, которое имели друг к другу Рейган и Горбачев или Буш старший и Горбачев. Он мечтал повторить большие саммиты в конце холодной войны, когда были легендарные Хельсинки, Рейкьявик, Женева. Он хотел улучшить отношения и выйти на стратегический диалог. А пресса спрашивала, не вмешивалась ли Россия в выборы для его победы. В конце концов Трамп разозлился», — говорит Хилл.

Как отмечает экс-чиновник Белого дома, он хочет говорить с Кремлем отдельно от диалога по Украине. Вот почему и говорит, что война между Украиной и Россией — это то, что издавна тянется, и только Киев и Москва знают причину.

«Потому что стремится снять с Америки ответственность, отказаться от какой-либо роли Штатов в этой войне.

Реклама

И именно поэтому, добавляет она, Зеленский «невольно попал в неприятности в Овальном кабинете». Речь идет именно о той встрече, которая врезалась всем в память как какой-то спектакль. Украинский лидер попытался напомнить президенту Трампу об обязательствах, взявших на себя Соединенные Штаты за предыдущих президентов. А Трамп не верит, что какие-либо предварительные обязательства, взятые на себя Соединенными Штатами, его касаются.

«И это будет проблемой там, где у вас будет проходить любой саммит. Все будет определять только настроение Трампа в момент его общения с Путиным и его желание перезагрузить отношения с Москвой», — завершила Хилл.

Ранее речь шла о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал замену действующего посла в США во время телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом в пятницу, 4 июля. По данным Bloomberg, среди кандидатов — премьер-министр Денис Шмигаль, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

В то же время нардеп Ярослав Железняк заявил, что информация от Bloomberg является так называемой «уткой».

Реклама

«Не подтверждаю это от слова совсем по послу США», — подчеркнул он.