Трамп вскоре назначит спецпредставителя по Украине для переговоров о завершении войны — Fox News

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить специального представителя для переговоров по завершению войны между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на собственные источники.

"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, кого-то с большим доверием, которому будет дана задача найти решение, дойти до мирного урегулирования", — рассказал источник, добавив, что назначение состоится "вскоре".

По информации Fox News, эта должность будет неоплачиваемой, как это было в случае с Куртом Волкером, работавшим специальным представителем на украинских переговорах на волонтерской основе с 2017 по 2019 год.

Напомним, в СМИ появился очередной "мирный план" Трампа для Украины. План предусматривает замораживание конфликта по нынешней линии фронта, а также создание 1300-километровой буферной зоны между российскими и украинскими войсками, которую будут патрулировать европейские и британские военные.

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