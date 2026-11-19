Путин и Трамп в Китае / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп встретился с «фюрером» России Владимиром Путиным на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Позже запланированы трехсторонние переговоры с участием Си Цзиньпином.

Какие заявления сделали лидеры во время встречи, сообщают издания CNN и Sky News.

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Заметим, что Трамп и Путин встречались лично семь раз. В последний раз — на Аляске в августе 2025-го во время переговоров, направленных на прекращение войны в Украине.

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Открытая для журналистов часть продолжалась около одной минуты. Затем Трамп вошел в комнату в сопровождении государственного секретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента.

С российской стороны в переговорах также приняли участие министр финансов Антон Силуанов, помощник фюрера Юрий Ушаков, глава Росфонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и глава МИД Сергей Лавров.

Перед началом встречи президенты пожали друг другу руки. Известно, что двусторонние переговоры закончились. По данным росСМИ, они продолжались менее часа. CNN пишет, что Белый дом охарактеризовал их как «неформальную беседу» — это менее официальное определение, чем «двусторонняя встреча». Путин и Трамп не стали делать совместные заявления для СМИ по ее итогам.

Заявления Трампа

Глава Белого дома назвал их отношения «замечательными» и выразил надежду, что переговоры принесут «много отличных результатов».

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«Мы с нетерпением ждем нашей встречи. У нас уже много лет отличные отношения. Мы давно знаем друг друга. Я думаю, что из этих переговоров может получиться много замечательного или, по крайней мере, все может с этого начаться», — сказал американский президент.

Заявления Путина

В свою очередь, диктатор-президент России перед началом беседы воздержался от любых заявлений. В то же время во время пленарного заседания он подчеркнул, что Россия является «неотъемлемой» частью Азиатско-Тихоокеанского региона.

По его словам, Кремль поддерживает «энергетическую и продовольственную безопасность» региона, и торговые партнеры могут рассчитывать на Москву по поводу высококачественных и надежных поставок.

Напомним, 18 ноября Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин впервые вместе встретились на торжественном приеме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Си приветствовал каждого лидера отдельно, а затем они собрались для фотографии с другими участниками АТЭС. Здесь произошел неудобный эпизод для русского фюрера.

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Владимира Путина фактически оттеснили во второй план во время фотосессии. По наблюдениям обозревателей, он диктатор России откровенно нервничал и был недоволен тем, что его поставили вдали от лидеров США и Китая.

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