Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 во Франции

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Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 июня, присоединится к рабочей встрече стран G7 с участием президента Украины Владимира Зеленского. В то же время, отдельные двусторонние переговоры между лидерами пока не предусмотрены.

Об этом пишет 24 Ore со ссылкой на чиновника США.

По данным источников, в рамках поездки во Францию Трамп также проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, в среду и четверг запланированы его встречи с лидерами Катара, ОАЭ, Египта и Индии.

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В Елисейском дворце сообщили, что Эммануэль Макрон примет Дональда Трампа 17 июня в Версале во время ужина, приуроченного к 250-летию независимости США. Локацию избрали как символ исторической франко-американской дружбы.

Саммит G7 состоится во французском Эвиане и соберет лидеров стран «Группы семи», ЕС и приглашенных государств. В центре обсуждений — глобальная безопасность, экономическая ситуация и поддержка Украины.

Как информировали в МИД Украины, сейчас графики лидеров не согласованы, поэтому говорить о встрече рано.

Заявления Трампа об Украине — последние новости

Трамп сделал очередное противоречивое заявление по поводу войны. Да, он отказался от своих слов, прозвучавших во время предвыборной кампании. Я не гарантировал, что войны не будет. Зачем мне строить сильнейшую армию в мире? — сказал американский лидер. В этом контексте Трамп традиционно не забыл обвинить своего предшественника Джо Байдена в неэффективном руководстве государством.

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Лидер Штатов также высказался, кто, по его мнению, должен урегулировать войну в Украине. «Пусть сами договариваются (лидеры Украины и России — ред.). Это я привел их в такое положение. Ну я не против. Я имею в виду, пусть они договариваются. Это я довел их до этой позиции», — отметил он.

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