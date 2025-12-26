Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго: Axios назвало дату

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря Мар-а-Лаго.

Об этом сообщил репортер Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на украинского чиновника.

«Президент Трамп встретится с президентом Украины Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго, сообщает украинский чиновник», — говорится в коротком посте журналиста.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал срочную встречу с Трампом, которая должна состояться в ближайшее время. По словам президента Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил об успешных контактах с американской стороной, что позволило договориться о переговорах на высшем уровне. Зеленский отметил важность момента, отметив, что многие ключевые вопросы могут решиться еще до Нового года.