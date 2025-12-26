ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
757
Время на прочтение
1 мин

Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго: Axios назвало дату

Переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом во Флориде запланированы на воскресенье.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря Мар-а-Лаго.

Об этом сообщил репортер Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на украинского чиновника.

«Президент Трамп встретится с президентом Украины Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго, сообщает украинский чиновник», — говорится в коротком посте журналиста.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал срочную встречу с Трампом, которая должна состояться в ближайшее время. По словам президента Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил об успешных контактах с американской стороной, что позволило договориться о переговорах на высшем уровне. Зеленский отметил важность момента, отметив, что многие ключевые вопросы могут решиться еще до Нового года.

Дата публикации
Количество просмотров
757
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie