Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго: Axios назвало дату
Переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом во Флориде запланированы на воскресенье.
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря Мар-а-Лаго.
Об этом сообщил репортер Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на украинского чиновника.
«Президент Трамп встретится с президентом Украины Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго, сообщает украинский чиновник», — говорится в коротком посте журналиста.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал срочную встречу с Трампом, которая должна состояться в ближайшее время. По словам президента Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил об успешных контактах с американской стороной, что позволило договориться о переговорах на высшем уровне. Зеленский отметил важность момента, отметив, что многие ключевые вопросы могут решиться еще до Нового года.