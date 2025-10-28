- Дата публикации
Трамп ввел санкции: Зеленский рассказал, как это повлияет на Украину
Президент Украины считает, что действия Дональда Трампа открывают новые возможности для усиления санкционного давления на Россию.
Президент Владимир Зеленский считает, что новые мощные санкции, введенные Дональдом Трампом, являются не последним шагом, а прямым сигналом Владимиру Путину. По словам Зеленского, президент США дал Кремлю четкий выбор: либо садиться за стол переговоров, либо готовиться к получению Украиной дальнобойного оружия.
Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами.
Владимир Зеленский объяснил, как он интерпретирует действия американского президента. Он напомнил, что диалог с Америкой начинался с обсуждения санкций в случае, если Путин не пойдет на переговоры, а затем перешел к теме дальнобойного оружия.
«Считаю, что президент Трамп таким образом показывает Путину, что окно открыто — вот, мол, я ввел санкции, но ты знаешь, что может быть дальше, потому что уже звучала тема относительно „томагавков“», — отметил Зеленский.
По его словам, выбор, который Трамп покинул Путину, это «переговоры или дальнобойное оружие для Украины».
Зеленский также считает, что санкции Трампа — это сигнал не подождать, а действовать для Конгресса США. По его мнению, этот шаг президента, наоборот, «раскрывает возможности» для парламентариев.
«Вот президент сделал, и он политически выиграет эту ситуацию, и Конгрессу перед грядущим годом выборов тоже, наверное, нужно продемонстрировать силу», — считает Зеленский.
Он подчеркнул, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка, и вполне логично ожидать их собственных шагов — санкции, «которые уже не отменишь».
Третьим элементом давления, по словам Зеленского, должна стать экономическая дипломатия. Президент Трамп планирует разговор с Китаем 30 октября, и Зеленский надеется, что это заставит Пекин «уменьшить импорт» из РФ.
Кроме того, Зеленский сообщил о положительных сдвигах со стороны другого ключевого партнера России.
«У нас есть сигналы, что Индия точно дала все сигналы, что она будет уменьшать импорт энергоресурсов Российской Федерации», — добавил он.
Напомним, Зеленский заявил, что надеется на «обязательство» Китая покупать меньше российской нефти по итогам предстоящей встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Президент Украины подчеркнул, что самым «решительным шагом» было бы, если бы Индия и Китай полностью прекратили покупать российские энергоносители, прежде всего нефть.
В то же время, Пекин ранее жестко критиковал санкции США против нефтяных гигантов РФ и не демонстрировал готовности «отрезать» Москву от поставок.