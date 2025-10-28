Трамп ввел санкции: Зеленский рассказал, как это повлияет на Украину

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский считает, что новые мощные санкции, введенные Дональдом Трампом, являются не последним шагом, а прямым сигналом Владимиру Путину. По словам Зеленского, президент США дал Кремлю четкий выбор: либо садиться за стол переговоров, либо готовиться к получению Украиной дальнобойного оружия.

Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами.

Владимир Зеленский объяснил, как он интерпретирует действия американского президента. Он напомнил, что диалог с Америкой начинался с обсуждения санкций в случае, если Путин не пойдет на переговоры, а затем перешел к теме дальнобойного оружия.

Реклама

«Считаю, что президент Трамп таким образом показывает Путину, что окно открыто — вот, мол, я ввел санкции, но ты знаешь, что может быть дальше, потому что уже звучала тема относительно „томагавков“», — отметил Зеленский.

По его словам, выбор, который Трамп покинул Путину, это «переговоры или дальнобойное оружие для Украины».

Зеленский также считает, что санкции Трампа — это сигнал не подождать, а действовать для Конгресса США. По его мнению, этот шаг президента, наоборот, «раскрывает возможности» для парламентариев.

«Вот президент сделал, и он политически выиграет эту ситуацию, и Конгрессу перед грядущим годом выборов тоже, наверное, нужно продемонстрировать силу», — считает Зеленский.

Реклама

Он подчеркнул, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка, и вполне логично ожидать их собственных шагов — санкции, «которые уже не отменишь».

Третьим элементом давления, по словам Зеленского, должна стать экономическая дипломатия. Президент Трамп планирует разговор с Китаем 30 октября, и Зеленский надеется, что это заставит Пекин «уменьшить импорт» из РФ.

Кроме того, Зеленский сообщил о положительных сдвигах со стороны другого ключевого партнера России.

«У нас есть сигналы, что Индия точно дала все сигналы, что она будет уменьшать импорт энергоресурсов Российской Федерации», — добавил он.

Реклама

Напомним, Зеленский заявил, что надеется на «обязательство» Китая покупать меньше российской нефти по итогам предстоящей встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Президент Украины подчеркнул, что самым «решительным шагом» было бы, если бы Индия и Китай полностью прекратили покупать российские энергоносители, прежде всего нефть.

В то же время, Пекин ранее жестко критиковал санкции США против нефтяных гигантов РФ и не демонстрировал готовности «отрезать» Москву от поставок.