Трамп ввел жесткие тарифы для Индии: Моди отреагировал

Известно, что Нью-Дели будет платить «штраф» за экономическое сотрудничество с РФ. Размер штрафа Трамп не уточнил.

Нарендра Моди и Дональд Трамп.

Нарендра Моди и Дональд Трамп. / © Associated Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отреагировал на решение президента США Дональда Трампа повысить тарифы на индийский экспорт до 50%.

Заявление индийского премьера приводит издание Newsweek.

"Я знаю, что мне придется заплатить высокую цену, но я готов. Индия готова", – высказался Моди.

Заметим, заявление Моди прозвучало после того, как Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлины на некоторые индийские товары из-за того, что Нью-Дели в дальнейшем закупает российскую нефть, несмотря на западные санкции. В результате общие пошлины для некоторых индийских экспортных позиций выросли до 50%.

Что известно о решении Трампа

В конце июля Дональд Трамп анонсировал введение 25-процентных пошлин против Индии от 1 августа. Уже 4 августа он снова пригрозил Индии из-за России. Президент США заявил, что намерен «существенно повысить» импортную пошлину в отношении страны из-за того, что Нью-Дели покупает и перепродает российскую нефть.

«Им безразлично, сколько людей в Украине убивает российская военная машина. Поэтому я существенно повышу тариф, который Индия платит США», — отметил Трамп.

Уже 6 августа глава Белого дома подписал указ, предусматривающий дополнительную 25% пошлину на товары из Индии.

