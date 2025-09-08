ТСН в социальных сетях

Трамп выразил недовольство событиями в Украине и анонсировал новый разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен последними атаками России против Украины, но убежден в возможности урегулирования войны.

Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние российские обстрелы Украины, заявив, что он очень недоволен, но верит, что войну удастся урегулировать.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

«Это такая ужасная трата человечества. Нет, я не в восторге от того, что там происходит, скажу вам. Я думаю, это будет урегулировано… Мы это сделаем. Я верю, что мы это решим», — заявил американский президент.

Кроме того, он заявил, что в ближайшие дни у него будет разговор с российским диктатором Путиным.

Накануне президент США Дональд Трамп заявлял, что готов перейти ко второму этапу санкций против России из-за войны в Украине.

Ранее публицист Виталий Портников заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, похоже, до сих пор не осознает, какую опасность несет военная победа РФ над Украиной.

Мы ранее информировали, что авторитарные лидеры используют некомпетентность Трампа и имеют хорошие отношения с американским президентом.

