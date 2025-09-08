Трамп выразил недовольство событиями в Украине и анонсировал новый разговор с Путиным

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние российские обстрелы Украины, заявив, что он очень недоволен, но верит, что войну удастся урегулировать.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

«Это такая ужасная трата человечества. Нет, я не в восторге от того, что там происходит, скажу вам. Я думаю, это будет урегулировано… Мы это сделаем. Я верю, что мы это решим», — заявил американский президент.

Кроме того, он заявил, что в ближайшие дни у него будет разговор с российским диктатором Путиным.

Накануне президент США Дональд Трамп заявлял, что готов перейти ко второму этапу санкций против России из-за войны в Украине.

Ранее публицист Виталий Портников заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, похоже, до сих пор не осознает, какую опасность несет военная победа РФ над Украиной.

