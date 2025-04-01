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Трамп выразил уверенность, что Путин согласится на прекращение войны
Трамп заявил, что если этого не будет, то он будет вводить пошлины на российскую нефть.
Президент Соединенных штатов Дональд Трамп хочет, чтобы кремлевский диктатор Путин «заключил соглашение» о прекращении агрессии против Украины.
Об этом информирует CNN.
Американский президент выразил уверенность, что российский диктатор согласится на прекращение войны. Он отметил, что у него нет желания вводить пошлины на российскую нефть, о чем он говорил раньше.
«Я хочу, чтобы он заключил соглашение, чтобы мы перестали убивать русских солдат, украинских солдат и других людей. Я хочу быть уверен, что он доведет дело до конца, и я думаю, что он это сделает. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть», — сказал Трамп.
Кроме того, он заявил, что Украина требует вступления в НАТО в обмен на подписание соглашения о добыче полезных ископаемых.
«Мы заключили соглашение о редкоземельных металлах. Все было готово. И я услышал от вас (от прессы)… Я еще не говорил с ними, но через вас узнал, что теперь они говорят: „Мы заключим это соглашение, только если вступим в НАТО“ или что-то вроде этого. Ну, во-первых, это никогда не обсуждалось. Во-вторых, я думаю, что задолго до Путина им сказали, что в НАТО их не примут», — заявил глава Белого дома.
Также Трамп заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО, по его мнению, стал причиной начала войны.
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп сейчас единственный, кто может стать посредником между Украиной и российскими захватчиками.
Мы ранее информировали, что личный духовный наставник Трампа призвал дать оружие Украине для защиты от захватчиков.