Дональд Трамп и Путин / © Getty Images

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Президент Соединенных штатов Дональд Трамп хочет, чтобы кремлевский диктатор Путин «заключил соглашение» о прекращении агрессии против Украины.

Об этом информирует CNN.

Американский президент выразил уверенность, что российский диктатор согласится на прекращение войны. Он отметил, что у него нет желания вводить пошлины на российскую нефть, о чем он говорил раньше.

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«Я хочу, чтобы он заключил соглашение, чтобы мы перестали убивать русских солдат, украинских солдат и других людей. Я хочу быть уверен, что он доведет дело до конца, и я думаю, что он это сделает. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть», — сказал Трамп.

Кроме того, он заявил, что Украина требует вступления в НАТО в обмен на подписание соглашения о добыче полезных ископаемых.

«Мы заключили соглашение о редкоземельных металлах. Все было готово. И я услышал от вас (от прессы)… Я еще не говорил с ними, но через вас узнал, что теперь они говорят: „Мы заключим это соглашение, только если вступим в НАТО“ или что-то вроде этого. Ну, во-первых, это никогда не обсуждалось. Во-вторых, я думаю, что задолго до Путина им сказали, что в НАТО их не примут», — заявил глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО, по его мнению, стал причиной начала войны.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп сейчас единственный, кто может стать посредником между Украиной и российскими захватчиками.

Мы ранее информировали, что личный духовный наставник Трампа призвал дать оружие Украине для защиты от захватчиков.