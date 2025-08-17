- Дата публикации
Трамп высказался о Лукашенко
Президент США Дональд Трамп считает самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко "мощным лидером".
Трамп высказался о Лукашенко. Глава Штатов назвал белорусского вождя "мощным".
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
«Я благодарю Беларусь и ее могущественного лидера», — отметил он.
Также он добавил, что также "вскоре выйдет 1300". Впрочем, остается непонятным, что имел в виду глава США.
Ранее Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор. Это, как говорится, не первый прямой контакт Трампа и Лукашенко.
Дональд Трамп после разговора с Лукашенко написал в соцсети Truth Social следующее: «Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем».