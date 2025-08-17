© Associated Press

Трамп высказался о Лукашенко. Глава Штатов назвал белорусского вождя "мощным".

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Я благодарю Беларусь и ее могущественного лидера», — отметил он.

Также он добавил, что также "вскоре выйдет 1300". Впрочем, остается непонятным, что имел в виду глава США.

Ранее Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор. Это, как говорится, не первый прямой контакт Трампа и Лукашенко.

Дональд Трамп после разговора с Лукашенко написал в соцсети Truth Social следующее: «Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем».