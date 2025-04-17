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Трамп высказался о поставках китайского оружия в РФ: что именно сказал президент США
Дональд Трамп отказался комментировать информацию о поставках Китаем оружия в РФ.
Президент США Дональд Трамп не располагает информацией о поставках китайского оружия РФ.
Об этом президент США Дональд Трамп сказал в рамках встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони, передает Fox News.
«У меня нет никаких комментариев, я понятия не имею, это его (Владимира Зеленского — ред.) заявление, а не мое», — заявил он.
Напомним, уже 24 апреля США и Украина могут подписать соглашение о полезных ископаемых.
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