Трамп высказался о поставках китайского оружия в РФ: что именно сказал президент США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не располагает информацией о поставках китайского оружия РФ.

Об этом президент США Дональд Трамп сказал в рамках встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони, передает Fox News.

«У меня нет никаких комментариев, я понятия не имею, это его (Владимира Зеленского — ред.) заявление, а не мое», — заявил он.

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Напомним, уже 24 апреля США и Украина могут подписать соглашение о полезных ископаемых.

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